Voetbal Vlaanderen: "Zullen soepel zijn als amateurclubs uitstel aanvragen"

"Blijkbaar in acadamies van elitejeugd ook coronagevallen"

"In de eerste amateurklasse (officieel eerste nationale, red.) wordt er wel verder gespeeld, maar daar zijn er dit weekend door Covid ook al twee uitgestelde partijen te noteren: Rupel Boom-Francs Borains en Patro Eisden-Dender."

"In het amateurvoetbal mogen jeugdploegen tot de U17 wel nog competitiewedstrijden afwerken, maar voor de eerste ploegen wordt de competitie ook pas hervat op 8 november."

"De Pro League heeft gisteren beslist om de elitejeugdcompetities uit te stellen tot 8 november. Initieel was de idee om dat toch te laten doorgaan, maar blijkbaar waren er op bepaalde academies toch problemen met besmettingen."

Gisteren nam de Pro League dan de beslissing om de wedstrijden van de elitejeugd, het hoogste niveau van jeugdvoetbal in ons land, ook te staken. Marc Van Craen van Voetbal Vlaanderen gaf bij ons uitleg.

Dinsdag besliste Voetbal Vlaanderen om alle wedstrijden in de amateurcompetities stil te leggen. Jeugdcompetities tot en met de U17 mogen wel nog plaatsvinden.

"Zullen soepel zijn als clubs uitstel aanvragen"

Waarom mag er in eerste nationale wél nog gevoetbald worden en in de lagere reeksen niet? "Dat is een beslissing die de KBVB genomen heeft."



"Men is blijkbaar van oordeel dat daar wel mogelijkheden zijn om te spelen. Voetbal Vlaanderen heeft voor de lagere amateurklassen een andere beslissing genomen. Ieder zijn beslissing", is Van Craen stellig.



Voor sommige clubs, wiens jeugdteams wel mogen blijven voetballen, wordt het niet evident om competitiewedstrijden te blijven organiseren. "Dat is iets waar we soepel in zullen zijn", stelt Van Craen hen gerust.

"Als clubs om organisatorische redenen een uitstel of forfait aanvragen, dan zullen we wat de boetes betreft daar uiteraard rekening mee houden. Ook als er problemen zijn met Covid zullen we ons soepel opstellen. Al moeten clubs nog steeds gegronde argumenten op tafel kunnen leggen."