Van Avermaet laat Ronde van Vlaanderen schieten: "Keuze van het verstand"

Matteo Trentin is de kopman van CCC voor de Ronde van Vlaanderen. Dat maakte de ploeg vandaag bekend en daarmee werd ook meteen duidelijk dat Greg Van Avermaet niet zal starten.

Na zijn val in Luik-Bastenaken-Luik begon die laatste aan een race tegen de klok. Hij brak toen verschillende ribben en een ruggenwervel, maar gaf zijn droom om te scoren in de Ronde nog niet meteen op. De afgelopen dagen ging hij het parcours zelfs een aantal keer verkennen.

"Dit was een van de lastigste keuzes in mijn carrière. Mijn hart en mijn hoofd zeggen verschillende dingen. Maar ik besef dat het uiteindelijk niet slim zou zijn om te starten. Ik wil niet starten voor de 50e plaats. Vandaag voelde ik na een korte verkenning toch wat pijn, dus wat zou dat dan zijn na een race van 6 uur..."

"Mijn benen voelden wel goed aan dus dat is extra frustrerend. Maar het risico om nog eens te vallen en de blessures erger te maken, is te groot. Dit is een keuze van het verstand. Ik droom er nog altijd van om ooit deze koers te winnen, maar het zal niet in 2020 zijn. Ik ga me nu focussen op mijn herstel om er in 2021 te staan."