Standard-fan Leterme: "Hoopvolle tijden, maar we missen nog wat grinta"

Oud-premier Yves Leterme werd in 1969 fan van Standard. "Kinderen kiezen rond hun 8 of 9 jaar hun idolen. En bij mij won in dat jaar Eddy Merckx de Tour en Standard pakte zijn 1e van drie landstitels op een rij", zegt Leterme, momenteel actief als covoorzitter van een Chinees kapitaalfonds.

"Sinds die periode ben ik fan, in makkelijke en moeilijke tijden. Momenteel zijn het hoopvolle tijden. We zijn voor het eerst sinds jaren goed gestart en dat geeft goeie moed."

Er zijn dit seizoen wel wat veranderingen in Luik. Zo stopte Michel Preud'homme als hoofdcoach en koos hij voor een functie in het bestuur.

"Ik heb even contact gehad met Michel over zijn keuze. Ik begrijp hem. Hij is zodanig hardnekkig bezig met alles wat hij doet dat het als trainer niet meer vol te houden was, fysiek en mentaal."

Maar Leterme heeft veel vertrouwen in opvolger Philippe Montanier. "Mijn indruk is al een aantal maanden zeer positief."

"Ik had Montanier al wat gevolgd bij Lens. Hij heeft een heel goede reputatie in Frankrijk, dus zag ik het onmiddellijk zitten. Hij heeft gezond verstand, is bescheiden en staat met de voetjes op de grond."

"Montanier brengt stabiliteit en heeft veel aandacht voor de jeugd, zoals Raskin, Vanheusden, Balikwisha, ... Hij kiest ook voor de opbouw van achteruit, als gewezen keeper vind ik dat goed."

Maar het is niet allemaal even flitsend dit seizoen. "Wat we nog een beetje missen is de grinta, het opzwepende. Het voetbal is rationaler en systematischer. Al ligt dat ook wel aan het gebrek aan publiek en sfeer op Sclessin."

"Er is een aantal spelers vertrokken dat dat wel in zich had. Carcela heeft bijvoorbeeld weinig gespeeld, dat is toch een speler die kan flitsen. Ook Lestienne is lang geblesseerd geweest. De typische Standard-sfeer is er nog niet, dat moet nog komen."