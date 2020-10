Pieter Timmers moet 50m vrij vanavond laten schieten door pink uit kom

Kleine tegenslag voor Pieter Timmers, die vandaag de laatste maand van zijn carrière aansnijdt met de International Swimming Cup. Timmers kwam gisteravond ten val in het zwembad, waardoor zijn pink uit de kom is gegaan. Hij zegt af voor de 50m vrij vanavond in Hongarije, maar doet wel mee met de 2 aflossingsnummers om zijn ploeg niet in de steek te laten.