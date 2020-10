Mathieu van der Poel: "Vorig jaar was ik te nerveus in de Ronde, dat zal nu niet gebeuren"

"Hoogepunt van het seizoen"

"De voorbije week is heel rustig geweest", zegt Mathieu van der Poel twee dagen voor de belangrijkste kasseiwedstrijd van het hertekende wielerseizoen. "De vorm is goed en ik ben tevreden van mijn prestaties in de Brabantse Pijl en Gent-Wevelgem."

"De Ronde is voor mij het hoogtepunt van het seizoen. Ik ben er niet meer mee bezig dan anders, ik ben altijd gefocust op de grote wedstrijden."

Voor Van der Poel is het nog maar de tweede Ronde van Vlaanderen. Wat leerde hij uit de editie van vorig seizoen? Toen kwam hij terug uit een geslagen positie om toch nog 4e te worden. "Ik heb vooral geleerd dat ik niet te veel risico's moet nemen vlak voor elk belangrijk stuk."



"Het is sowieso belangrijk om vooraan te zitten, maar je kan beter als 30e aan de Oude Kwaremont beginnen dan op de grond liggen voor de Oude Kwaremont. Ik was misschien iets te nerveus vorig jaar, dat zal nu niet gebeuren."

"Ik vind het wel jammer dat de wedstrijd minder lang is. Op het einde blijven de sterkste renners altijd over en zit iedereen kapot. Dat is een heel speciaal gevoel, maar het is iets waar ik goed in ben."