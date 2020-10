Johan Van Herck krijgt belangrijke rol in de tennisschool van topcoach Mouratoglou

Patrick Mouratoglou is een grote naam in tennisland. De 50-jarige Fransman is sinds 2012 de coach van Serena Williams en heeft ook onder meer Stefanos Tsitsipas onder zijn hoede.

Hij heeft ook een tennisacademie in Zuid-Frankrijk. Van die academie maakt Johan Van Herck voortaan deel uit. Onze landgenoot wordt er verantwoordelijk voor de aanwerving van nieuwe trainers en hij zal ook een raadgevende functie krijgen binnen het team dat de topspelers begeleidt.

Van Herck is in de wolken. "Ik ben heel trots dat ik dit nieuws mag aankondigen", schrijft de kapitein van het Belgische Fed Cup- en Daviscup-team op Instagram. "Bedankt om in me te geloven."