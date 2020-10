Hoeveel water deed Defour bij de wijn voor KVM? "Er is wijn bij het water gedaan"

"Dit is speciaal voor mij. Ik had een terugkeer al mijn hele carrière in mijn achterhoofd en ik had het aan mijn vader beloofd", vertelde Defour op zijn eerste persconferentie als KV Mechelen-speler. "Ik ben hier opgeleid, ik kwam hier om de twee weken naar de matchen kijken, mijn idolen speelden hier, ... Dit is een keuze van het hart en de puzzelstukjes vielen in elkaar."

"Ik heb enorm veel reacties gekregen. Mijn telefoon was voor 80 procent opgeladen toen het nieuws bekendgemaakt werd en die is blijven trillen tot hij plat was."

Of dit ook de laatste stop in zijn carrière wordt, wil Defour nog niet zeggen. "Dat zal de toekomst uitwijzen. Mijn contract is voorlopig maar voor 1 jaar. Beide partijen kijken er echt naar uit. We zijn benieuwd en we zullen wel zien hoe het dan loopt. Nu is het belangrijk om mij hier in de ploeg te spelen en samen goeie resultaten te behalen."

De slechte financiële situatie van KV Mechelen is geen geheim. Hoeveel water heeft Defour bij de wijn moeten doen? "Laat ons zeggen dat er wijn bij het water gedaan is. Maar dat was niet het belangrijkste. Ik moest gewoon weten dat KVM dit echt wou. Dit is niet te vergelijken met wat ik in de rest van mijn carrière verdiend heb, maar dat hoeft ook niet. Dit is een mooie club."

Dit weekend speelt KV Mechelen thuis tegen Kortrijk. Is Defour klaar? "Ik ben mee aan het trainen en ik heb 60 minuten gespeeld in de oefenmatch tegen Gent. Maar daarvoor had ik al 8 maanden geen match meer gespeeld. Fysiek sta ik verder dan vorig jaar, maar ik mis matchritme en ben nog niet in topvorm."