Giro-baas Vegni sneert richting De Gendt: "Ook incorrect gedrag in ploegbubbels"

Na de uitgeregende etappe van gisteren verdedigde Mauro Vegni zijn standpunt om de Giro niet te staken.

"We hanteren dezelfde maatregelen als in andere koersen", argumenteerde de baas van de Giro bij onder meer Cyclingnews.com. "Ik begrijp dan ook niet waarom de Giro anders bekeken zou moeten worden."

"We hadden 8 positieve gevallen op de eerste rustdag afgelopen maandag. Maar hoeveel besmettingen waren er op andere plaatsen?"

"We zijn nu eenmaal oktober en de cijfers stijgen. In Italië waren er donderdag 9.000 gevallen."

"Het is dus logisch dat er meer stress is dan in augustus", verwijst hij naar de Tour de France, waar de bubbel in het peloton heeft kunnen standhouden.