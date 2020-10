Giro-baas Mauro Vegni is gepikeerd (Italiaans): "Als er een probleem is, praat dan rustig met ons"

Vanochtend verscheen Mauro Vegni voor onze camera. "Ik vond de uitspraken van Thomas De Gendt jammer", herhaalde hij nog eens.

"Ik heb aan Lotto-Soudal gevraagd om de kalmte te bewaren. Als er een probleem is, dan kun je met ons praten in alle sereniteit."

De testcapaciteit wordt grondig opgevoerd. "De ploegen bij wie een besmetting werd vastgesteld, zijn de voorbije dagen grondig getest."

"We voeren ook vandaag nog testen uit, net als op de rustdag. En als het nodig is, doen we dat voor Milaan nog 1 of 2 keer."

"We doen dat om de renners rust te geven. Het coronavirus is geen probleem van de Giro, wel van de wereld. We moeten met opgeheven hoofd vooruit kijken."

"We praten hier ook over gezondheid. Daar kun je niet mee spelen. We hebben de juiste cijfers vrijgegeven over het aantal besmettingen. We hebben niets te verbergen."