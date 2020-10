De sterren voor de Ronde van Vlaanderen: duel der lage landen?

Vandaag vallen alle maskers af in de Ronde van Vlaanderen. Onze juryleden hebben in hun glazen bol gekeken. Wie zijn volgens hen de grootste favorieten om Vlaanderens Mooiste 2020 op hun erelijst te zetten?

***

Het eerste bankje bevat geen verrassingen. Wout van Aert won op 1 augustus de Strade Bianche, maar lijkt nog altijd over die wonderbenen te beschikken. Ook in Gent-Wevelgem was hij (wellicht) de sterkste man in koers, maar Van Aert liet zich te veel meeslepen in het spel met Mathieu van der Poel. Na een ietwat wisselvallige tweede seizoenshelft is de Ronde van Vlaanderen hét hoofddoel van de Nederlandse kampioen. Krijgen we tussen Antwerpen en Oudenaarde een onvervalste titatenstrijd tussen de twee rivalen?

**

Julian Alaphilippe debuteert, maar met alle kennis binnen Deceuninck-Quick Step mag die relatieve onbekendheid met de Vlaamse hellingen geen hinderpaal vormen. De laatste wereldkampioen die de Ronde won? Peter Sagan in 2016. Mads Pedersen was vorige zondag in Gent-Wevelgem sluw én sterk. De Deen bewees twee jaar geleden al met een 2e plaats dat hij gemaakt is voor het Vlaamse werk. Zijn sprint is een extra wapen. Vorig jaar verraste Alberto Bettiol vriend en vijand met zijn solo na de Oude Kwaremont. De Italiaan blinkt soms uit in afwezigheid, maar lijkt net op tijd klaar om zijn rugnummer 1 te eren.

*