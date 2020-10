Blijven fans welkom in stadion? Protocollen worden deze week herbekeken

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke ging op de persconferentie na afloop van het overlegcomité niet al te diep in op de invloed van de maatregelen op de sportsector. Wel zullen alle protocollen die er met de sector gemaakt zijn de komende week herbekeken worden.

Concreet gaat het dan vooral over het publiek tijdens matchen in de Jupiler Pro League. De clubs stelden allemaal een plan op om fans veilig te kunnen ontvangen, maar die plannen worden opnieuw onder de loep genomen en waarschijnlijk verstrengd.

"Er zijn heel wat goede protocollen gemaakt over hoe het veilig kan, daar is hard aan gewerkt", zei Vandenbroucke. "Maar we zitten vandaag in een zeer moeilijke situatie. We zitten nu in de hoogste alarmfase en dus moeten we dat allemaal herbekijken."



De huidige protocollen blijven wel nog een week lopen. Dit weekend is er dus zeker nog publiek welkom in de voetbalstadions.

Voor activiteiten die niet onder die protocollen vallen, wordt het maximum aantal mensen beperkt tot 40. Zo zal er dus bij amateurwedstrijden nog maar zeer beperkt publiek aanwezig kunnen zijn. Die maatregel gaat onmiddellijk in.