Wielerportretten van Puncheur: "Zetten renners die uitblinken in de verf"

Zo gaat "Puncheur" te werk op de Koppenberg

"Met Puncheur willen we een eerbetoon brengen aan de renners die de koers kleuren. Renners die uitblinken in het voorjaar, zetten we graag in de verf en dan vooral op iconische plaatsen zoals de Koppenberg of de Paterberg."

"De reacties op ons werk zijn doorgaans positief en enthousiast, zelfs bij politie of security. Ze zien ook wel dat er heel veel tijd en moeite inkruipt en dat we niet komen vandaliseren, wel de koers vieren."

Prachtig zijn ze, de kunstwerken van Puncheur. Tussen de vele gekalkte rennersnamen door springen de rennersportretten meteen in het oog. "Als we tijdens de tv-uitzending in beeld komen, zijn we supertevreden. Dat betekent dat we de moeite zijn om te tonen. Dan is onze missie geslaagd", vertelt Thomas Daem van Puncheur.

"50 uur voorbereiding aan Bradley Wiggins"

"We proberen er vrij veel detail in te steken, omdat de renners dat ook echt verdienen. Aan Wout van Aert hebben we toch wel 25 à 30 uur voorbereiding gehad. Ter plaatse spuiten duurt maar een klein halfuurtje, dat is het plezante werk."

Hoe gaan ze precies te werk? "We maken stencils, die snijden we laag per laag uit in karton. Die lagen spuiten we dan ter plaatse met graffiti op de grond", klinkt het.

Wiggins was voor ons een hoogtepunt. We zijn hem ook zelf gaan fotograferen. Dat was een heel plezante dag en hij was ook zelf heel enthousiast.

Wie komt in aanmerking? "Renners die voor kleur en animo zorgen in de koers, jongens die geen angst hebben om aan te vallen."



"We zijn destijds begonnen met Tom Boonen en hebben ook al een eerbetoon gebracht aan Frank Vandenbroucke. Ook Peter Sagan, Johan Museeuw en Bradley Wiggins hebben we al gedaan."



"Wiggins was voor ons een hoogtepunt. We zijn hem ook zelf gaan fotograferen. Dat was een heel plezante dag en hij was ook zelf heel enthousiast. Qua techniek was hij de moeilijkste, met 4 kleuren. Daar hebben we wel 50 uur voorbereiding aan gehad."



"We zien onszelf eerder als koersfanaten dan kunstenaars. Dat onze werken langzaam verdwijnen? Dat vinden we niet erg, dat is eigen aan street art."