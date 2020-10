Wat met de Vuelta? "Madrid halen wordt moeilijk, ook het weer wordt spelbreker"

"In Navarra is de coronasituatie verschrikkelijk"

Terwijl het in de Giro nog maar de vraag is of de renners het einde zullen halen, begint dinsdag alweer een nieuwe grote ronde: de Vuelta.

Doordat er geen alternatieven waren voor de geschrapte etappes in Nederland, telt de Ronde van Spanje dit jaar maar 18 ritten. Maar hoeveel van die etappes zullen ook effectief gereden worden?

"Ik heb vorige week nog met de Vuelta-organisatie gesproken en ze zeggen dat er geen etappes zullen worden geschrapt", zegt Nicolas Van Looy, een Spaanse wielerjournalist die in de regio Valencia woont.

"Maar het parcours van de eerste week ligt momenteel uitsluitend in een rode zone. Vooral in de regio Navarra, waar de 2e en 3e etappe plaatsvinden, is de coronasituatie op dit moment verschrikkelijk."

"Het zou me trouwens verbazen dat het Vuelta-peloton de slotrit in Madrid haalt, want de hoofdstad is momenteel in lockdown."