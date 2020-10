Vanaf komend weekend 3x motorcross in Lommel: "3.000 coronatests op 10 dagen"

Joël Smets: "De angst om corona te hebben zit er elke dag in"

Testing is het codewoord in Lommel. Er wordt de komende weken geen enkel risico genomen. Op 18 oktober, 21 oktober en 25 oktober worden er Grote Prijzen gereden. Lommel helpt zo de WK-promotor voor zijn coronakalender.

"Ik spreek voor mijn eigen winkel, maar we zijn een sport in open lucht op een vrij grote ruimte en met een relatief beperkte crew", zegt Smets. "Dus ik denk dat wij een van de sporten zijn die min of meer het meest coronaproof kunnen acteren."

Jago Geerts: "Blij dat we het seizoen kunnen afmaken"

Publiek zal niet welkom zijn op het zandcircuit in Lommel. Jago Geerts, die volop in strijd is voor de wereldtitel in de MX2-klasse (het kleine broertje van de MXGP), zal dus geen steun van zijn thuispubliek kunnen ontvangen.

"Dat is heel raar, maar ik ben al blij dat we hier gewoon het seizoen kunnen afmaken," blijft onze landgenoot positief.



Joël Smets: "Er staat hier een wereldtitel op het spel. Of er nu publiek is of niet, die spanning blijft wel. De sfeer zal uiteraard wel anders zijn. Dat is onvermijdelijk."