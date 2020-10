Thomas De Gendt voelt zich "onveilig" in de Giro: "Het gaat de slechte kant op"

"Ik moet eerlijk zijn: mijn hoofd staat niet echt naar koersen na het nieuws van de 17 besmette agenten", viel Thomas De Gendt (Lotto-Soudal) bij Renaat Schotte met de deur in huis.

"Het gaat de slechte kant op in deze Giro. We zijn met de renners in de ploeg al 20 minuten aan het discussiëren over het al dan niet starten omdat we ons onveilig beginnen te voelen", klonk het een halfuurtje voor de start.

"Dat de agenten enkel de Giro-E (een recreantenversie voor elektrische fietsers) begeleid zouden hebben? Ja, ja, ja, ja... Dat is een uitleg die ze er aan geven."

"Er zijn al meer dan 10 gevallen geweest en gisteren hoorde je verschillende renners hoesten. Het is het seizoen van de verkoudheden, maar op den duur kun je je niet meer concentreren."

"Er zijn renners die liever niet meer starten, anderen wel. Iedereen is daar vrij in. Ik ben een van de renners die liever niet zouden starten. Iedereen kiest voor zichzelf."

"Als je stopt, dan is het voorbij. Maar je kunt ook doorgaan tot het te laat is. Of ik me dan onveilig voel? Het gaat de verkeerde kant uit. Het is niet zozeer voor mezelf, maar ook voor mijn familie. Ik wil niemand aansteken. Daar zit ik mee."