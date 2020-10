Snelders: "Lukaku stak er eenzaam bovenuit met zijn drive en inzet"

"Bij Lukaku is dat gewoon zijn ingesteldheid. Hij neemt die drive mee naar elke wedstrijd. Hij wil scoren en hij wil zich altijd opnieuw manifesteren. Dat is de juiste mentaliteit voor een profvoetballer. En dat zal je bij hem altijd zien, ook als hij wat slechter speelt of als de omstandigheden moeilijk zijn. Dat is de ingesteldheid die we misschien ook wel van de andere spelers mochten verwachten."

Gisterenavond was er een makke 1-2-zege tegen IJsland. Snelders heeft eigenlijk maar lof voor een man. "Romelu Lukaku, zeker en vast. Hij heeft het resultaat geforceerd. Hij heeft weinig nodig, is bijzonder efficiënt en doelgericht. Hij stak er alleen bovenuit. Voor de rest was het slaapwandelvoetbal. Er zat geen tempo en geen enthousiasme in."

Bondscoach Roberto Martinez zei na de match tegen IJsland dat hij trots was op zijn spelers. Hoe moeten we dat begrijpen? "Ik heb me dat ook afgevraagd", vertelt cocommentator Eddy Snelders. "De Duivels zijn een harmonisch geheel geweest, ze waren met veel en ze hebben het mooi verdeeld. Misschien is hij daar trots op? Op de prestaties op zich kan hij toch niet trots zijn? Zeker niet als je kijkt naar het niveau van de Belgen de afgelopen jaren."

"Meunier moet oppassen voor concurrentie van Castagne"

Aan de andere kant van de balans heeft Snelders wat meer namen opgeschreven, zoals Jérémy Doku. "Hij heeft enorm veel publiciteit gekregen de laatste weken. Hij is jong, maar tot nu toe was het bij nationale ploeg echt niet flitsend genoeg. Thuis tegen IJsland was hij ook niet aanwezig, maar dat doelpunt heeft hem wel een transfer opgeleverd. Er is zeker nog groeimarge, maar hij moet echt wel werken. Internationaal moet hij alles nog bevestigen."

"Ook Trossard was afwezig. Hij is sowieso een flitsenvoetballer die met een goed moment een wedstrijd kan beslissen, maar de IJslanders lieten geen flitsen toe. En Tielemans vond ik ook te weinig. Hij zou over x-aantal jaar de opvolger moeten worden voor Kevin De Bruyne, maar dan moet hij toch meer laten zien in dit soort wedstrijden. Laat wat meer zien rond de 16, geef die laatste pass, neem de ploeg op sleeptouw, ... Nu keek hij een beetje naar wat de anderen deden en dat is niet voldoende. HIj moet meer zijn zoals Lukaku en op elk moment je kans willen grijpen."

Carrasco was dan weer ongelukkig bij het tegendoelpunt, maar Snelders rekent hem er niet op af. "Het is geen verdediger. En in bepaalde wedstrijden maakt hij dan fouten. Hij had geen aandacht voor de tegenstander, maar keek naar de bal. De defense ving het niet op en dan heeeft hij pech dat het een doelpunt wordt. Voor de rest was hij wel gretig."



En dan is er Thomas Meunier. Is hij de concurrentiestrijd tegen Timothy Castagne aan het verliezen? "Dat hangt er een beetje vanaf welke vorm hij zal hij tonen bij Borussia Dortmund. Hij is een fysiek krachtige en aanvallende flankverdediger. Dat ging jaren goed bij Club Brugge en in het begin bij PSG, maar dan werd het toch minder. Bij Dortmund moet hij zijn niveau weer vinden van het WK 2018. Het is dus even afwachten, maar hij zal zijn vorm zeker moeten opkrikken. Bij Castagne gaat het snel en hij komt dichtbij en misschien zelfs al een beetje boven Meunier. Ik denk dat Meunier nu nog wel de voorkeur krijgt van de bondscoach, maar hij moet oppassen."