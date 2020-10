Schrijf je in voor de Paterberg Challenge en rijd zaterdag virtueel jouw Ronde

Ga op verkenning en fiets je warm op de Paterberg

Je kan de Paterberg gratis opfietsen met de app van de virtuele parcoursbouwer RGT Cycling . De karakteristieke Vlaamse helling is netjes nagebouwd. Je herkent de typische hoeve, de kasseien en de omheining.

Koersen tegen andere Sporza-surfers? Schrijf je in voor de Challenge

Denk je dat je klaar bent voor de echte race? Zet je dan schrap voor de Challenge op zaterdag 17 oktober om 13u.

Registreer je nu op e.sporza.be en schrijf je in voor de challenge. Heb je een VRT-profiel, dan kan je dat gebruiken:

https://e.sporza.be/nl/tournaments/paterberg-challenge/info



Let nu op, want je moet ervoor zorgen dat je profiel van e.sporza.be en RGT gekoppeld zijn. Kies RGT Cycling uit de lijst van game-ontwikkelaars en stel je spelersnaam in.



De dag van de koers

Op de dag van de race moet je bevestigen dat je klaar zit op je fiets. Die check-in op e.sporza.be loopt van 12.30u tot 13u.

De effectieve koers in de RGT app gaat van start om 13.30u. Je hebt dus tijd genoeg om jezelf klaar te zetten. Heb je vragen, dan kan je die stellen in de chat op e.sporza.be.

Veel succes!