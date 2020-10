Pieter Timmers staat voor afscheid: "Wil na carrière eens de Mont Ventoux oprijden"

Na zijn zilveren medaille in Rio 2016 twijfelde Timmers er al aan of hij nog een verlengstuk zou breien aan zijn carrière.



Uiteindelijk besloot hij nog een olympiade verder te doen tot Tokio, maar het uitstel van de Spelen in een jaar gekenmerkt door de coronacrisis is er te veel aan voor de viceolympische kampioen.

De komende 4 weken zal Timmers er voor de laatste keer zijn beste beentje voor zetten in de International Swimming League in Boedapest, een lucratieve ploegencompetitie.

"Ik verwacht niet dat ik erbovenuit zal steken, maar ik wil me nog één keer overtreffen. Ik ben altijd een competitiebeest geweest. De techniek is er zeker nog."

Nadien beint er een nieuw hoofdstuk in het leven van Timmers en zijn familie. "Ik denk niet dat ik overmand zal zijn door emoties na die laatste wedstrijd. Ik ben veeleer tevreden dat er een nieuw leven wacht. Ik kan niet wachten om dat nieuwe hoofdstuk in mijn leven te ontdekken."

Wat dat op professionel vlak zal zijn, is nog onduidelijk. "Er is nog niets beslist. Ik ben heel gemotiveerd om eraan te beginnen en heb verscheidene interesses. Ook een rol in de sportwereld sluit ik niet uit. Als er een aanbod komt, zal ik dat bekijken."

Timmers ruilde een tijdje geleden Antwerpen in voor Vlaams-Brabant en heeft daar een nieuwe passie ontdekt. "Ik heb een koersfiets gekregen en Vlaams-Brabant is echt een mooie fietsprovincie. Sporten zal ik altijd blijven doen. Ik heb plannen om een keer de Mont Ventoux op te rijden, al is dat niet evident voor iemand met een lengte van 2 meter."