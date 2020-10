Pedersen last rust in voor Ronde van Vlaanderen: "Geen risico's nemen"

In 2018 werd Mads Pedersen bij zijn eerste deelname aan de Ronde van Vlaanderen meteen tweede, na Niki Terpstra. De 24-jarige Deen hoort zondag dan ook bij het kransje favorieten voor de zege in Vlaanderens Mooiste. In de aanloop last hij nog enkele dagen rust in, na zijn opgave in de Scheldeprijs.

"Hij voelde een lichte pijn aan zijn adductoren. Meteen hebben we beslist hem uit koers te nemen. Wij willen immers geen enkel risico nemen naar de Ronde van Vlaanderen toe", klinkt het bij Pedersens team Trek-Segafredo.

"Mads krijgt nu rust voorgeschreven, maar heeft wel al laten zien dat hij conditioneel top is. Zeker als je Gent-Wevelgem kunt winnen. Wij maken ons alvast geen zorgen. Zijn deelname aan de Ronde komt niet in het gedrang."