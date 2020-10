Ook wereldbeker in Zonhoven valt weg, UCI herschikt veldritkalender

De befaamde kuil in Zonhoven zou dit seizoen toetreden tot de vernieuwde wereldbeker, maar net om die reden is een editie zonder publiek geen optie. De kost voor het organiseren ligt dit jaar beduidend hoger dan anders. "Dat komt onder andere door de licentiekosten om het wereldbekerstatuut toegewezen te krijgen en aan het hogere prijzengeld. Dat is geen probleem als je hier een volle kuil hebt, nu wel", zegt Christophe Impens van organisator Golazo.

"Dat gat kan je eigenlijk alleen maar compenseren als bijvoorbeeld de lokale overheid zou sponsoren. We hebben daar goede gesprekken over gehad en naar oplossingen gezocht, maar ook voor de gemeente zou die inspanning te groot geweest zijn. We kijken nu al vooruit naar volgend jaar want de kuil van Zonhoven hoort thuis in de cross."

Maar Golazo had ook nog een beetje goed nieuws. "We kunnen wel bevestigen dat alle andere crossen waar Golazo voor instaat (in totaal nog 15 deze winter, red.) zullen gereden worden. Ook als dat tot het einde van het seizoen allemaal achter gesloten deuren moet, waar we nu wel echt rekening mee houden."