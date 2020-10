Nairo Quintana zet een punt achter zijn seizoen en gaat onder het mes

In de aanloop naar de Tour werd Nairo Quintana in eigen land aangereden door een auto, waarbij hij een knieblessure opliep. Toch zakte Quintana nog af naar Frankrijk, om uiteindelijk 17e te worden in de Tour.

Op de Twitter-pagina van de Colombiaanse wielerbond laat Quintana weten dat hij het dit seizoen voor bekeken houdt. "Ik heb nood aan een lange herstelperiode door een blessure aan mijn linkerknieschijf", zegt de 30-jarige Colombiaan, die eraan toevoegt dat hij onder het mes zal moeten.

"Dat is nodig om een breukje in de knieschijf te herstellen en volgend jaar weer te kunnen presteren", aldus Quintana, die ook tijdens de Tour nog ten val kwam. "Het was niet makkelijk om te herstellen na die val in de Tour."