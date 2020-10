Jürgen Roelandts (35) stopt: "Trainen en koersen met pijn is zwaar"

Roelandts pakte in 2008 zijn eerste profzege en het was meteen een hele mooie: hij werd Belgisch kampioen. Hij reed jarenlang voor de Lotto-ploeg, maar maakte in 2018 een overstap naar BMC. Een jaar later trok hij naar Movistar en daar eindigt zijn avontuur als renner nu.

Met een brief op Twitter legt hij zijn keuze uit. "Dit was een moeilijke beslissing want wielrennen is altijd een enorm groot deel van mijn leven geweest. Ik ben op mijn 12 jaar begonnen dus ik ben al 24 jaar wielrenner. Maar door de omstandigheden en door allerlei blessures kan ik nu niet meer koersen op het niveau dat ik zou willen halen. Ik weet dat ik nog mee zou kunnen op WorldTour-niveau, maar elke dag trainen en koersen met pijn is ongelooflijk zwaar. Zowel fysiek als mentaal."

Ook op dit moment herstelt Roelandts van een val in de BinckBank Tour. Daardoor zit een afscheid op de fiets er niet meer in.

"Ik ben trots op mijn carrière", schrijft hij nog. "Ik heb voor fantastische ploegen gereden en heb meegedaan aan de grootste wedstrijden. Ik heb de Belgische driekleur gedragen en ik heb op het podium gestaan in mooie klassiekers zoals de Ronde van Vlaanderen en Milaan-Sanremo. Ook op mijn 5e plaats op het WK en mijn 10e plaats op de Olympische Spelen ben ik trots."