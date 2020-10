Jumbo-Visma kiest ook in Spanje voor tandem Roglic-Dumoulin

Het rugnummer 1 in de komende Vuelta hangt op de rug van Primoz Roglic. De Sloveen won de Ronde van Spanje vorig jaar en wil na de ontgoocheling in de Tour vast nog iets goedmaken. Hij is wel niet de enige kopman bij Jumbo-Visma. Ook de Nederlander Tom Dumoulin heeft klassementsambities.

Philipsen gaat voor sprintzeges bij UAE

"Ons team bestaat enerzijds uit enkele ervaren rijders, die meer verantwoordelijkheid moeten nemen", zegt teammanager Matxi Fernandez. "De La Cruz rijdt voor eigen volk en krijgt de kans voor eigen rekening te rijden. Formolo is dan weer fris na een val in de Tour, waardoor hij moest opgeven. Veteranen Rui Costa en Henao zullen ook hun kansen krijgen. Philipsen van zijn kant leidt het groepje jongeren met verder ook nog Covi, Riabushenko en Oliveira. De bedoeling is elke etappe voor de overwinning te strijden."

Het was al langer bekend dat Jasper Philipsen volgende week dinsdag aan de start zou verschijnen van de Vuelta. Philipsen mag zijn kans gaan in de sprints. Davide Formolo en David De La Cruz starten met klassementsambities bij Team Emirates.

Movistar wedt op drie paarden

Movistar trekt met bijna dezelfde selectie als voor de Tour naar de Vuelta. Enric Mas, Marc Soler en Alejandro Valverde krijgen een beschermde rol.

De 25-jarige Mas beëindigde de voorbije Tour als vijfde. Twee jaar geleden moest hij in de Vuelta alleen Simon Yates voor zich dulden. Alejandro Valverde toonde met een 12e plaats in de Tour dat hij op zijn 40e nog niet versleten is. In de Vuelta stond hij al zeven keer op het podium, met de eindwinst in 2009 als uitschieter.

Marc Soler is de derde troefkaart voor het klassement. De 26-jarige Spanjaard finishte vorig jaar als 9e in de Vuelta. In de afgelopen Tour moest hij tevreden zijn met de 21e plaats.

De selectie: Alejandro Valverde, Enric Mas, Marc Soler, Carlos Verona, Imanol Erviti, José Joaquin Rojas, Jorge Arcas, Nelson Oliveira.