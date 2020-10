Geen nummer 9 voor Lukaku, wel nummer 10: "Een ode aan mijn moeder"

In afwezigheid van Eden Hazard mocht Leandro Trossard tegen Ivoorkust en Engeland rugnummer 10 dragen, maar in IJsland speelde Romelu Lukaku plots met de 10. Leandro Trossard voetbalde dan weer met de 9, het vertrouwde rugnummer van Lukaku.

"Dat was voor mijn moeder", legt Lukaku uit. "Ze was jarig op 10 oktober. Als het mogelijk is speel ik graag met nummer 10 of met nummer 9. Dit was dus een ode aan haar, zonder dat ze het wist."

Over de wedstrijd was de aanvaller tevreden. "Het is niet makkelijk om hier te spelen. Het was een moeilijke match. Na het tegendoelpunt hebben we goed gereageerd", klinkt het.