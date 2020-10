Bondscoach voor één match Arnar Vidarsson: "Een dag om nooit te vergeten"

Arnar Vidarsson, die bij IJsland beloftecoach en technisch directeur is, werd in allerijl opgetrommeld nadat de technische staf van de nationale ploeg in quarantaine geplaatst werd. Vidarsson arriveerde pas woensdagochtend in Reykjavik.

"Het zijn 24 spannende uren geweest voor mij", glimlachte Arnar Vidarsson, die na afloop niet ontevreden was over de wedstrijd. "Die was goed, tot zeer goed zelfs in de 2e helft. België was natuurlijk niet op zijn sterkst, maar wij ook niet."

"We weten wat de Belgen kunnen. We wilden niet met een groot verschil verliezen zoals een maand geleden in Brussel. Ik vond dat de spelers het heel goed deden. De technische staf had de wedstrijd al heel goed voorbereid. We hadden natuurlijk gehoopt op een punt, maar daarvoor hebben we niet genoeg kansen gecreëerd."