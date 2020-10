UCI hoopt dat WK veldrijden kan plaatsvinden: "3 weken voordien inschatten"

"Drie weken voordien kan je inschatten wat er zal gebeuren"

"Ik hoop dat het wereldkampioenschap gewoon kan plaatsvinden, maar ik kan nu geen zekerheid bieden. Inzake Covid-19 kan niemand, zelfs niet een regeringsleider, iets voorspellen", verklaarde de Fransman tijdens een videoconferentie met de Belgische media.

"We volgen de situatie op de voet. We hopen dat alles op de geplande data kan plaatsvinden. Uiteindelijk zullen de gezondheidsdiensten in België de beslissing nemen, en wij volgen."

"Er is een constante dialoog met de autoriteiten in Oostende en op niveau van de regio. We zullen samen de beste beslissing nemen met alle gezondheids- en financiële gevolgen indachtig", voegde de UCI-voorzitter toe.

Voor het WK op de weg heeft de UCI dit jaar drie weken voor het evenement de wedstrijd met succes verplaatst van Martigny naar Imola. Volgens Lappartient is de situatie echter nog niet vergelijkbaar.

"Drie weken voordien kan je inschatten wat er zal gebeuren. Drie maanden is niet veraf om iets op touw te zetten, maar het is wel veraf om te weten hoe de gezondheidssituatie eind januari in Europa zal zijn."