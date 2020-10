Roxanne Bertels: "Ik denk dat Adrie soms gek wordt van mijn 101 vragen over koers"

"Ik heb Mathieu leren kennen in Finland", doet de partner van Van der Poel het verhaal van hun eerste kennismaking uit de doeken.

"Dat was last minute. Ik wist wel wie hij was, maar ik ben een perfectioniste en hij stuurde mijn planning in de war. Hij kwam mijn plannen verstoren."

Roxanne Bertels onthult in de reportage hoe haar grootmoeder een zeer grote fan is van de Nederlandse kampioen en geeft toe dat "er veel op haar is afgekomen" in het koerswereldje.

"Ik had geen idee waar ik aan begonnen was. Ik ben blij dat ik veel aan Corinne (mama van Mathieu) kan vragen en ik denk dat Adrie (vader Van der Poel) af en toe gek wordt van mijn 101 vragen."

"Ik vind het erg leuk om hen daarover bezig te horen en om samen naar koersprogramma's te kijken", vertelt de vriendin van een van de grote favorieten voor zondag.

"Ik hoop op het allerbeste. Hij heeft er heel hard voor gewerkt. Fingers crossed."