Over de tranen van Mark Cavendish: "Het zegt veel over die ploeg"

"Ik weet niet of hij in Schoten qua uitslag iets zal kunnen betekenen, maar ik hoop dat Mark een mooi afscheid krijgt. Toch beter dan vorige zondag", opperde Peter Van Petegem gisteren in de uitzending.

Elke Weylandt is Operations Manager bij Trek-Segafredo. Bij die ploeg was ze vroeger persverantwoordelijke en zij betreurt de radiostilte van Bahrein-McLaren na de Britse tranen.

"Ik kan niet voor hen spreken, maar vanuit mijn vorige functie zou het bij onze ploeg anders verlopen zijn."

"We weten niet wat daar achter de schermen aan de hand is. Maar ik vond het intriest."

"Zo'n coureur die in tranen uitbarst. Hij wist zelfs niet of het zijn laatste wedstrijd was geweest. Zonde, zonde."

Bram Tankink: "Het zegt veel over die ploeg. Dat zou bij jullie en veel andere ploegen niet voorgevallen zijn. Het kan niet. Het loopt niet lekker."

Peter Van Petegem: "Er zal wel iets verkeerds zitten."

Elke Weylandt: "Er is iets aan de hand. Je kunt op een nette manier communiceren, zelfs als een renner niet presteert wat je verwacht had. Geef mensen een kans om in schoonheid afscheid te nemen."