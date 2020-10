Merlier na akkefietje met toekomstig ploegmaat Philipsen: "Had benen om te winnen"

Zowel Tim Merlier als Jasper Philipsen maakte met brede handgebaren zijn ongenoegen duidelijk na de finish in Schoten. "Ik heb mijn sprint niet kunnen rijden en dat is frustrerend", verwoordt Merlier het.

"Ik werd nochtans perfect gebracht. Maar net wanneer ik wou aangaan, kwamen ze van UAE voorbij (met name Jasper Philipsen, die volgend seizoen samen met Merlier voor Alpecin-Fenix rijdt, red). Ik kreeg een zet in mijn zij en ging bijna onderuit."

"Ik was meteen al mijn snelheid kwijt en net dan kwam Ewan als een pijl uit een boog voorbijgeschoten. Een jammerlijke zaak. Ik had nochtans de benen om te winnen. Dat is sprinten, zeker?"