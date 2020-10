Hans Vandeweghe: "Stadionproject in Brugge blijft een fata morgana"

Thuis en Familie hebben er stilaan een nieuwe concurrent bij: de Brugse stadionsoap is na het arrest van de Raad van State vorige week alweer een nieuwe wending rijker. De plannen voor de twee nieuwe stadions zijn na succesvol beroep van enkele burgerlijke partijen opnieuw van tafel geveegd. Club, Cercle en Stad Brugge staan zo met de rug tegen de muur, want een beroep tegen de uitspraak zou niet mogelijk zijn. Brugs burgemeester Dirk De fauw vatte het bondig samen: "Dit is een ramp."

"Twee stadions in Brugge - een dorp met water rond - is maatschappelijk onverantwoord"

"Ik vrees ervoor dat dit nog opgelost zal geraken", reageerde Hans Vandeweghe, journalist bij De Morgen, kritisch in de nieuwe aflevering van De Tribune. “Dit is zo’n dossier waarvan ik vind dat we er ook naar moeten kijken als burgers." "Als twee voetbalclubs het stadsbestuur zodanig onder druk zetten - mét druk op de politiek - en hun voetbaloppervlakte willen uitbreiden van 21 hectare naar 70 hectare, dan is dat gewoon slecht bestuur. Dat mag wel een keer afgestraft worden door de Raad van State.” "Ik weet niet welke richting ze uitgaan, maar ik heb altijd gezegd dat twee stadions bouwen in Brugge – een dorp met water rond – maatschappelijk onverantwoord is. Daar moeten we als journalisten op een normale manier naar durven kijken.”

Club wou op de Jan Breydel-site een nieuw stadion bouwen, Cercle langs de Blankenbergse Steenweg.

"Als men in New York of München een stadion kan delen, waarom in Brugge niet?"

“Jan Breydel mag best gerenoveerd worden of vernieuwd, desnoods op een andere locatie want het huidige stadion ligt in een woonwijk. Maar men moet niet blind meegaan in de wensen van Club en Cercle Brugge." "Cercle heeft uiteindelijk louter overleefd door de goodwill van AS Monaco, dat in België een soort wingewest vindt om jonge krachten hier gesubsidieerd op te leiden en dan door te verkopen. Club is de topclub in België en zou een nieuw stadion mogen krijgen, maar dan wel op een maatschappelijk verantwoorde manier.” Vandeweghe pleit dus voor een gemeenschappelijk stadion voor zowel Club als Cercle. "Als ze dat in New York of München kunnen, waarom dan niet in Brugge?" Maar zal Club-voorzitter Bart Verhaeghe zich kunnen vinden in het idee van een nieuw gemeenschappelijk stadion? “Bart Verhaeghe? Die wil in Vilvoorde ook Uplace bouwen. Dat is uiteindelijk no place geworden. Als hij niet oplet wordt het in Brugge ook no place. Als je twee clubs duldt in een stad als Brugge, dan zullen die moeten samenleven.”

Club-voorzitter Bart Verhaeghe zit met de handen in het haar.

"Al in 2006 vertelde Michel D'Hooghe mij over stadionplannen in Brugge"

Ondertussen blijft de soap rond een nieuw stadion in Brugge alsmaar duren. “Het was in 2006 dat Michel D’Hooghe mij voor het eerst vertelde over de stadionplannen in Brugge, dat destijds zou liggen langs de autostrade en bovendien in een overstromingsgebied." "Wat hij er toen niet bij vertelde was dat er een parking voor 9000 wagens en een shoppingcenter voor 400 winkeltjes zouden bijkomen. Uiteraard werd dat plan toen meteen afgevoerd." "Het hele project blijft voorlopig een fata morgana, omdat men gewoon geen realistische plannen indient. Wat mij betreft mag het stadion er binnen twee of drie jaar komen, maar dan wel op een rechtsgeldige en verantwoorde manier. Vlaanderen is immers al volgebouwd."

