Mark Cavendish weerlegde vanochtend de berichten dat hij zou stoppen met koersen. Toch deed de Brit een opvallende actie in de laatste kilometers van de Scheldeprijs. Hij trok het nummerplaatje van zijn fiets en stopte het in zijn achterzak. "Hij gaf het nummerplaatje aan een fan die aan het supporteren was op 1 km van de streep", meldt Peta Todd, de vrouw van Cavendish.