Annelies Dom: "Wil een ploegleidster zijn aan wie rensters hun verhaal kunnen doen"

Dom: "Ik wil weten wat er in de rensters omgaat"

Annelies Dom (34) heeft na het BK op de weg een punt achter haar rennerscarrière gezet. Vanaf volgend seizoen gaat ze als sportdirecteur aan de slag bij de Lotto Soudal Ladies. "Ik zal me al het sportieve aantrekken, de voorbereiding en de trainingen van de rensters opvolgen, de wedstrijdtactiek mee bepalen, de stages regelen en de programma's bekijken met de rensters", legt Dom uit. "Ik wil een heel persoonlijke ploegleidster zijn voor de rensters. Dat houdt in dat ik de sterktes en de zwaktes wil kennen van al mijn rensters." "De rensters mogen hun verhaal komen doen bij mij. Als ze thuis een probleem hebben of als ze een ander mentaal probleem hebben, zal dat zich weerspiegelen in de koers. Het is belangrijk dat ik weet wat er in de rensters omgaat."

We willen jong talent opvangen en klaarstomen voor het grote werk. Maar dat zal geleidelijk gebeuren zodat ze niet uitgeperst worden als een citroen. Annelies Dom

De vrouwenploeg van Lotto-Soudal zal volgend seizoen 10 rensters tellen. "We willen jong talent opvangen en klaarstomen voor het grote werk. Maar dat zal geleidelijk gebeuren zodat ze niet uitgeperst worden als een citroen", zegt Dom. "Naast de talentvolle jongeren zullen we ook enkele ervaren buitenlandse rensters hebben in onze ploeg. Jonge rensters leren veel van de ouderen en kijken op naar hen. Ik heb zelf ook ervaren dat het belangrijk is om ervaring te koppelen aan jong talent." Bovendien zullen de rensters vanaf volgend seizoen over betere middelen beschikken. "De Lotto Soudal Ladies zullen met beter materiaal rijden dan dit jaar." "Ook zal iedereen een volwaardig loon krijgen. In het verleden werden 3 rensters betaald door de ploeg, de rest had een andere constructie. Nu zal iedereen sociale rechten kunnen opbouwen. Dat is heel belangrijk, niet alleen voor tijdens maar ook voor na hun carrière." De Lotto Soudal Ladies zullen een geheel vormen met de mannenploeg en de belofteploeg, met Kurt Van de Wouwer als coördinator. "Daar zal de vrouwenploeg zeker zijn vruchten van afwerpen. We zullen bijvoorbeeld een beroep kunnen doen op personeel van de mannenploeg, zoals de performance manager en de kinesist. We zetten in op integratie."

"Verwacht dat Kopecky in de Ronde zal meespelen voor de zege"

Zondag zetten de Lotto Soudal Ladies in de Ronde alles op Lotte Kopecky (die de ploeg volgend seizoen verlaat). "Lotte is in bloedvorm", zegt Dom. "Ik verwacht dat ze net als in Gent-Wevelgem mee zal zijn in de finale en zal meestrijden voor de zege. Al is het parcours en het deelnemersveld wel nog van een andere orde dan in Gent-Wevelgem. Er zal zondag meer tegenstand zijn." Voorts kijkt Dom in de Ronde ook uit naar de 25-jarige Italiaanse Arianna Fidanza. "Ze is in vorm, maar had veel pech in de voorbije wedstrijden. Ik hoop dat het zondag eens meezit voor haar."

Aanvulling bij de uitzending van Extra Time Koers van 7 oktober