Volledige staf IJsland moet in quarantaine, match tegen Duivels gaat voorlopig door

Morgenavond spelen de Rode Duivels in en tegen IJsland in de Nations League. Door een coronabesmetting bij een medewerker zal de volledige technische staf daar niet bij zijn. Iedereen gaat in quarantaine. Bondscoach Erik Hamrén zal morgen dus niet op de bank zitten.

Bij de spelers zou niemand in aanraking zijn gekomen met de besmette persoon. De wedstrijd tegen België gaat daarom vooralsnog gewoon door.

Een domper voor IJsland dat sowieso al veel spelers zag afhaken voor de interland. Zo zijn onder meer Alfred Finnbogason (Augsburg, ex-Lokeren), Ragnar Sigurdsson (Kopaenhagen), Arnor Sigurdsson (CSKA Moskou) en Kari Arnason (Vikingur) out met blessures. Kapitein Aron Gunnarsson (Al-Arabi), Johann Gudmundsson (Burnley) en Gylfi Sigurdsson (Everton) zijn er ook niet bij.