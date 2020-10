Voetbal Vlaanderen beraadt zich over gesloten kleedkamers: "Omkleden in secretariaat kan niet"

Gesloten kleedkamers in de herfst- en wintermaanden zijn niet zo vanzelfsprekend. "We bekijken of we naar een creatieve oplossing gaan of misschien andere gevolgen daaraan moeten koppelen."

De sportkantines mogen voorlopig - volgens de horecaregels - openblijven. "De maatregelen nu zijn beperkt tot de kleedkamers. De laatste weken hebben wij daar al enige ervaring in, omdat er al lokale burgemeesters zijn die de kleedkamers hebben dichtgedaan."

"De clubs sprongen daar af en toe creatief mee om: ik hoorde zelfs een verhaal van een ploeg die zich omkleedde in de woning van de lokale voorzitter. Bij de beslissing nu is er wel op aangedrongen om daar niet zo creatief mee om te gaan. Het kan niet de bedoeling zijn dat de spelers zich gaan omkleden in het secretariaat bijvoorbeeld. Dan ga je het probleem verplaatsen."

Van Craen ziet een verschil in niveau: "Een wedstrijd van 1e Nationale zonder kleedkamers spelen of van jonge jeugd, dat zijn 2 andere gevallen. Ook het aspect van het weer zal een rol spelen. Als het goed weer is, is het makkelijker gezegd en gedaan dan als er stormvlagen zijn."

"Al die zaken gaan we vanmiddag even op een rijtje zetten. Misschien vinden we wel een oplossing en kunnen we een creatief advies aan onze clubs geven."

De stopzetting van de competitie is geen taboe. "Als we vaststellen dat het op een of andere manier onverantwoord is en dat er te veel negatieve factoren zijn, dan moeten wij misschien een drastische beslissing nemen. We zullen ons daar in alle rust over beraden."