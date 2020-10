Veiligheid Ronde: "Er zal koers zijn, als de mensen thuisblijven"

Zo zal er in deze corona-editie geen enkele toeschouwer toegelaten worden op de hellingen en kasseistroken. En ook in de start- en aankomstzone is geen enkele supporter welkom.

In totaal worden 22 veiligheidszones voor het publiek volledig afgesloten: alle kasseistroken en hellingen. Ook aan de start op het Steenplein in Antwerpen (waarvan het uur trouwens niet bekendgemaakt wordt) én aan de finish in Oudenaarde is het publiek niet welkom, net als in het rennersdorp.

Op andere plaatsen mag alleen wie er woont langs het parcours staan en dat met mondmasker, van 1 uur voor tot 1 uur na de verwachte passage. En in de Vlaamse Ardennnen moet je 1,5 meter afstand houden tot de rijbaan. Waar dat niet kan, zullen straten worden afgesloten.

De boodschap met deze draconische maatregelen is duidelijk, stelt CEO Tomas Van Den Spiegel van Flanders Classics: "Er zal koers zijn, als de mensen thuisblijven. Dat is de boodschap die iedereen hier vandaag meegeeft. We moeten erop rekenen dat de mensen thuisblijven, dat het een Ronde van Vlaanderen wordt zonder publiek."

"Maar we mogen er ook trots op zijn dat we er met z'n allen in slagen van die Ronde van Vlaanderen toch te laten doorgaan, zeker in het huidige klimaat. We hebben nood aan dit soort events."

De regels zijn één ding, maar ze zullen ook erg streng gecontroleerd worden. Wie zondigt tegen de regels zal streng worden beboet én zelfs een correctionele vervolging is mogelijk.