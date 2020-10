Van Avermaet: "Kans is groter dat ik niet start, dan dat ik wel start"

"Ik ga in elk geval geen domme beslissingen nemen. Niemand zet me onder druk. Dan zien we vrijdag wel of het kan. Als ik me niet 100 procent voel of als er iets mankeert, zal ik niet starten." (lees voort onder video)

"Ik kan alweer fietsen, maar er is natuurlijk nog een groot verschil met koersen. Ik voel me vrij goed gezien de omstandigheden, maar uiteraard doet het nog pijn. Ik wil vooral voor mezelf beslissen of er nog iets mogelijk is."

Maar Van Avermaet gooit de handdoek nog niet. "De kans is groter dat ik niet start, dan dat ik wel start", geeft hij toe. "Zoals ik me nu voel, start ik niet. Maar ik geef mijn lichaam nog een paar dagen."

"Ik wil niets forceren"

Van Avermaet heeft veel energie gestoken in zijn najaar. "Dan is het extra zuur om door een valpartij je favoriete koersen te zien passeren. Moest het niet de Ronde van Vlaanderen geweest zijn, dan had ik al lang de handdoek gegooid."

"Maar het is de laatste koers van het seizoen, dus ik kan deze week nog afwachten. Ik doe het rustig aan op training en wil niets forceren. Ik wil juist op de kasseien nog eens voelen hoe het gaat."

Volstaat dat om een versnelling van Van Aert of Van der Poel te volgen in de Ronde? "Dat is de grote vraag, hé", aldus Van Avermaet. "Ik heb zondag naar Gent-Wevelgem gekeken en dat was indrukwekkend. Iedereen is in topconditie. Ik zal zelf moeten bepalen of het mogelijk is."

CCC Team wacht in elk geval nog tot vrijdag om zijn definitieve deelnemerslijst door te sturen. "Ik kan op dit moment niet zeggen of Van Avermaet voldoende in orde is om te koersen op zondag of niet. Dat zal de medische staf samen met Greg beslissen", zegt sportdirecteur Valerio Piva.