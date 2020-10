Tiesj Benoot krijgt groen licht voor Ronde van Vlaanderen

Benoot zag Gent-Wevelgem nog aan zijn neus voorbijgaan na contact met Jan Bakelants, die positief had getest op het coronavirus. Maar in de Ronde van Vlaanderen komt onze landgenoot weer in actie.

Benoot vormt samen met Sören Kragh Andersen het speerpunt voor de Ronde van Vlaanderen. Casper Pedersen, winnaar in Parijs-Tours, en Joris Nieuwenhuis steunen de kopmannen.

"We brengen een sterk team aan de start van de Ronde van Vlaanderen", zegt sportdirecteur Michiel Elijzen. "Met Casper Pedersen wonnen we Parijs-Tours, Joris Nieuwenhuis werd er derde. Het komt er in de Ronde op aan een hele dag met volle focus te koersen en mee te zijn met een belangrijke uitval voor de finish."

"Tiesj Benoot en Sören Kragh Andersen hebben afgelopen weken laten zien dat ze met een goede conditie de Tour de France beëindigden. Maar dit tweetal is dus niet onze enige troef. Ik heb nog enkele andere renners achter de hand om uit te spelen in volle finale", aldus Elijzen.