Steven Kruijswijk test positief op het coronavirus en verlaat de Giro

Het coronavirus dreigt de Ronde van Italië steeds meer in een wurggreep te houden. Zaterdag trok met Simon Yates al een favoriet voor de eindzege huiswaarts na een positief resultaat.



Organisator RCS liet volgens zijn protocol zondag en maandag 571 testen uitvoeren en bij die testronde kwamen nieuwe positieve gevallen aan het licht.

Bij de renners hebben twee ploegen een positief geval: Sunweb en Jumbo-Visma. De Nederlandse formatie bracht naar buiten dat het om kopman Steven Kruijswijk gaat.

De 33-jarige Nederlander had de Tour de France moeten laten schieten na een valpartij in de Dauphiné en was in deze Giro de uitgesproken kopman, maar de nummer 11 in het klassement begint dus niet aan de tweede week.

Het is nog niet duidelijk wie de positieve renner is van Sunweb, maar ook bij de medewerkers van verschillende ploegen zijn de alarmbellen afgegaan.

Mitchelton-Scott, de ploeg van de positieve Simon Yates, telt in zijn omkadering 4 nieuwe gevallen. De Australische formatie heeft dan ook beslist om de grote ronde te verlaten.

Ook bij Ineos en AG2R, tot slot, zijn er positieve testresultaten in hun staf.