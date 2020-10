Roberto Martinez: "We klampen ons niet vast aan die nummer 1-positie"

IJsland zal het morgen zonder bondscoach Erik Hamren langs de zijlijn moeten doen, want samen met zijn volledige technische staf is hij in quarantaine gegaan vanwege 2 positieve gevallen.

"Het maakt nog maar eens duidelijk dat we er alles aan moeten doen om besmetting te vermijden", zegt bondscoach Roberto Martinez. "Want nu gaat het heel snel rond. Maar bij ons is er geen probleem."

"Het is jammer dat de technische staf van IJsland zal ontbreken, maar het protocol van de UEFA is waterdicht. Dat match zelf is niet in gevaar."

Wat wel in gevaar is, is de eerste plaats van de Duivels op de FIFA-ranking. Bij verlies in IJsland en winst van Frankrijk speelt België de koppositie kwijt. "We willen ons daar niet aan vastklampen. Wat wél belangrijk is, is dat we ook in de toekomst aan de top kunnen meedraaien. Daar zijn we hier vooral mee bezig."

Door de vele belangrijke afwezigen (Vertonghen, Eden Hazard, De Bruyne, Mertens, Courtois) zullen jongere spelers weer kansen krijgen. "Dit is voor sommigen de kans om de rol van leider op te nemen. Maar dat wil niet zeggen dat onze speelstijl zal veranderen."