Renaat Schotte over corona in de Giro: "Ze ontsnappen niet aan het dagelijkse leven"

Het coronavirus slaat (plots?) wild om zich heen in de Ronde van Italië. Renaat Schotte is onze man in de Giro. "De vergelijking met de Tour de France is echt niet op zijn plaats", stelt hij. "Dit zijn andere omstandigheden en de kans dat je dit lotje wint, is nu gewoon groter."

De rustdag in de Ronde van Italië heeft positieve testen opgeleverd voor Steven Kruijswijk en Michael Matthews. Mitchelton-Scott, dat al gehavend was door het verdwijnen van de positieve Simon Yates, stapt zelfs uit de Giro. "Of deze evolutie verrassend is? Niet echt, want je had de aanloop met Yates dus al", zegt Renaat Schotte. "Het is geen toeval dat er in zijn ploeg nog eens 4 positieve gevallen zijn vastgesteld in de staf." "Dat Mitchelton-Scott uit de Giro stapt, is wel verrassend. Dat doet me vermoeden dat een ploegleider besmet is, want dan heb je logistieke problemen. Je kunt hier niet zomaar 4 stafleden vervangen." "Ik begrijp hun reactie, ook al omdat Angelsaksische ploegen zeer strikt zijn." "Sunweb start ondanks het positieve resultaat van Michael Matthews wel nog. Dat is goed nieuws, want Wilco Kelderman is een smaakmaker in deze Giro." "Maar dit is natuurlijk wel een bommetje. We verliezen weer een favoriet en met Yates, Kruijswijk en Matthews verliezen we grote namen. Dat is redelijk straf, maar het is een loterij. Het peloton ontsnapt daar niet aan."

Ook Michael Matthews moet naar huis.

"Brute pech dat het hier niet beperkt blijft tot de omkadering"

Dat laatste gebeurde nochtans wel in de Ronde van Frankrijk. "Daar is men door het oog van de naald gekropen. Hier wordt het peloton en dus de renners getroffen, in de Tour bleef het beperkt tot de omkadering. Maar veel renners zullen de tweede rustdag bang afwachten." "De onrust van zaterdag, zoals verwoord door Jos van Emden, wordt bewaarheid. Deze Giro-bubbels zijn anders dan die in de Tour door de interne organisatie, en dan heb ik het niet over de Giro zelf. Maar hier zijn renners uit alle windstreken bij elkaar gebracht. In de Tour had je meer een echt bubbelverhaal." "Er zijn ook situaties geweest waarbij de renners hun hotelverdieping moesten delen met "andere mensen". Maar dat was in de Tour ook het geval. In theorie klonk dat wel mooi, maar wij hebben zelf ook dezelfde verdieping gedeeld met renners in de Tour." "Het is brute pech dat het virus in deze Giro niet beperkt blijft tot de omkadering, maar wel overslaat in het peloton." "Anderzijds is dit - voor mij - ook vrij logisch. De Giro ontsnapt niet aan het dagelijkse leven" "De vergelijking met de Tour is ook niet op zijn plaats, want dit is al een ander seizoen - met slechter weer - en we zitten in een andere fase van de pandemie." "De organisatie doet echt wel haar best, maar de besmettingen nemen nu eenmaal toe. De kans dat je dit lotje wint, is dan gewoon groter."

"Extra stress, maar een grote ronde is nooit een pretje"

De logische vraag is dan ook: halen we op 25 oktober Milaan? Renaat Schotte: "Dat denk ik wel." "Die vraag zal nu wel veelvuldig gesteld worden door mensen die hier niet zijn, maar de vraag moet eerder zijn met hoeveel renners en ploegen we zullen finishen." "De Italiaanse premier heeft nog eens benadrukt dat er geen sprake is van een totale lockdown zoals in het voorjaar. The show must go on, dat zal ook nu het geval zijn. Maar je kunt niet uitsluiten dat er nog renners de Giro zullen moeten verlaten." "Het zal wel in de kopjes van de renners spelen welk peloton Milaan haalt. Zoals Vincenzo Nibali zei: de renner met de grootste weerstand zal deze Giro winnen. Door het slechte weer en door corona." "Er zal nu misschien extra onrust en achterdocht in de hoofden van de renners sluipen, maar ze zullen zich net zo veel zorgen maken in de slechte weersomstandigheden, waardoor die weerstand ook weer afbrokkelt." "Er zal extra stress zijn, maar een grote ronde is nooit een pretje. De wedstrijd gaat ook gewoon voort met wie in koers blijft. De renners hebben geen andere keuze dan over te gaan tot de orde van de dag."

De Giro tot in Milaan? Dat denk ik wel. De vraag is eerder met hoeveel renners en ploegen we zullen finishen. Renaat Schotte