Peter Van Petegem over Greg Van Avermaet: "Persoonlijk zou ik niet starten"

3 gebroken ribben, een lichte klaplong, een gebroken ruggenwervel en een schouderblessure. Dat was de schade voor Greg Van Avermaet en toch sluit hij nog niet uit dat hij zondag aan de start staat van de Ronde van Vlaanderen. Al is de kans eerder klein.

"Zijn val is nu zo'n 10 dagen geleden. Het zal er wat vanaf hangen hoe vaak en hoe lang hij op de fiets heeft gezeten", zegt Van Petegem. "Ik denk niet dat hij zal starten als hij niet 100% is. De vraag is: wat is 100%? Persoonlijk zou ik niet starten. De rug is heel belangrijk bij het fietsen."

Bram Tankink pikt in: "Volgens mij kan hij na zo'n val niet 100% zijn. Zo'n blessure... Nu, het is bij Greg zo dat hij niet de plaats van een andere renner af zou pakken door wel te starten. En als renner heb je ook -vaak tegen beter weten in- zoiets van: "Misschien heb ik toch nog een kansje"."