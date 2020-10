Peter Sagan gniffelt: "Mijn criticasters kunnen zwijgen. Of toch voor even"

Dat Peter Sagan vroeg of laat nog wel eens zou winnen, daar hield vrijwel iedereen rekening mee.

Dat de Slovaak dat vandaag zou doen, was minder vanzelfsprekend.

Dat de drievoudige wereldkampioen het vanuit een vlucht en met een solo zou klaren, was al helemaal verrassend.

Daags na de rustdag fladderde Sagan als in zijn beste dagen rond in deze Giro.

De Slovaak schoof mee met een ruime kopgroep en zettte maglia ciclamino Arnaud Démare onder druk.

Sagan was een blok aan het been in de kopgroep, maar weigerde zich te laten afzakken.

De grootmeester van Bora-Hansgrohe gaf niet af en deed Groupama-FDJ na een kilometerslange jacht het hoofd buigen.

Maar het vat van Sagan was nog niet af. In een vervelende finale, met de ene muur na de andere, rekende hij één voor één met zijn medevluchters af en kon hij ook weerstaan aan een elitegroepje met de klassementsmannen.

Het resultaat: een eerste overwinning sinds 10 juli 2019 (de 5e etappe in de Ronde van Frankrijk) en een inhaalbeweging tot op 20 punten van leider Arnaud Démare in het puntenklassement.