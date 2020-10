Mathijssen na verlies in Moldavië: "Toekomstige A-internationals moeten nu opstaan"

Na uitzonderlijke goede resultaten in de voorbije wedstrijden hebben de jongens van bondscoach Jacky Mathijssen het zelf uit handen gegeven in Moldavië.

"Dit is een enorme teleurstelling", moest Mathijssen tijdens het virtuele persmoment na de wedstrijd toegeven. "Maar dat maakt ook deel uit van het voetbal. Het is nu aan ons om oorzaken te zoeken en over een maand (in Bosnië, red) te reageren."

"Met de drie punten op zak had dat een relatief makkelijke verplaatsing kunnen worden, met de huidige situatie is het een ander verhaal. We hebben de makkelijke weg laten liggen. Met een zege hadden we die match in Bosnië anders kunnen aanpakken. Nu zal het de moeilijke weg worden. We hebben het voordeel terug aan Duitsland gegeven."

"Nu is het aan de spelers om dan te reageren, in de hoop dat ze hieruit een les trekken. De echte toekomstige A-internationals moeten dan opstaan."