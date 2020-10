Mark Cavendish verschijnt toch nog aan de start van de Scheldeprijs

"Dit was misschien wel mijn laatste koers", snikte Mark Cavendish in de aankomstzone van Gent-Wevelgem. Na 16 jaar in het profpeloton leek de Brit zijn afscheid aan te kondigen.

Maar morgen staat de Brit wel nog aan de start van de Scheldeprijs, de sprintklassieker die hij 3 keer op zijn palmares heeft staan. Mogelijk is dat de laatste wedstrijd uit de carrière van Cavendish, die een aflopend contract heeft bij Bahrain-McLaren.