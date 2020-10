Jumbo-Visma: "Onverantwoord om ons nog meer aan risico's bloot te stellen"

Jumbo-Visma is na de positieve test van kopman Steven Kruijswijk niet meer aan de start verschenen van de Ronde van Italië. "Dit is de beste beslissing", zegt ploegleider Addy Engels. "Anders zaten de ploegmaats die dicht bij Steven waren geweest, nu nog in het peloton."

Steven Kruijswijk heeft bij een testronde tijdens de rustdag in de Giro positief getest op het coronavirus. Jumbo-Visma neemt geen risico's en verdwijnt uit de wedstrijd. "We hebben besloten om de gezondheid van onze renners en stafleden voorop te zetten", zegt ploegleider Addy Engels. "Steven was tot nu in contact gekomen met onze mensen. Natuurlijk volgde hij de maatregelen, maar contacten zijn er altijd."

Het is koffiedik kijken, maar misschien hadden onze renners nog meer renners besmet in het peloton.

Dat Simon Yates (Mitchelton-Scott) vrijdag positief had getest en er dit weekend nog 4 positieve gevallen waren in de ploeg, speelde mee in de overweging.

"Dat heeft ons zeker aan het denken gezet. Zo'n situatie willen we absoluut vermijden. Het zou onverantwoord zijn om ons nog meer aan de risico's bloot te stellen."

"In ons ogen hebben we de juiste beslissing gemaakt. Anders zaten de renners die dicht bij Steven waren geweest, nu nog in het peloton. Het is koffiedik kijken, maar misschien hadden ze dan nog meer renners besmet. We doen dit ook in het belang van de wedstrijd."

Engels: "We zijn allemaal aangeslagen"

Addy Engels kreeg vannacht bericht van de positieve test van Kruijswijk. "Sindsdien is het een achtbaan", vertelt hij. Nochtans had Jumbo-Visma-renner Jos van Emden al eens aan de alarmbel getrokken omdat er ook toeristen in hun hotel overnachtten. "Het is bijzonder moeilijk om het peloton overal weg te leggen", beseft Engels. "Ik heb me persoonlijk nooit onveilig gevoeld. We hebben altijd onze eigen maatregelen in acht genomen. Maar met een besmetting in de ploeg verandert dat gevoel van veiligheid." "Onze renners staan ook achter deze beslissing. Het was zeker geen grote discussie. Iedereen begrijpt het en voelt dezelfde angt. Ik heb ook geen glimlach op mijn gezicht: deze beslissing wil je niet nemen. We zijn allemaal aangeslagen."

Giro-organisatie: "Meer doen is onmogelijk"