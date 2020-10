Harm Vanhoucke: "Een slechte etappe om een slechte dag te hebben"

"Ik voelde me in het begin al niet echt goed", pufte Harm Vanhoucke na de helse 10e etappe. "Ik kwam toen al in de problemen."

"Ze hebben twee uur volop gereden. Het was een slechte etappe om een slechte dag te hebben."

"Het is een beetje de tol van de eerste week, waar ik iedere keer à bloc moest gaan."

"Ik had ergens wel verwacht dat ik er eens zou doorzakken. Ik vreesde de etappe van vandaag met telkens die steile knikjes. Dat ligt me niet zo goed."

Vanhoucke verloor meer dan 3 minuten op de toppers. "Dat valt nog mee."

"In de slotweek zullen de verschillen groter zijn en ik verwacht dat nog enkele mannen er zullen doorzakken."