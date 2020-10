Gwenda Stevens, voorzitter roeibond: "Neem vrouw om haar skills, niet omdat het vrouw is"

Het Game Changers-project pleit ervoor meer Belgische vrouwen in belangrijke functies in de sport krijgen. Gwenda Stevens is als voorzitter van de roeibond een van die witte merels op dit moment.

"Ik heb er nooit bij stilgestaan dat ik een witte merel zou zijn. Voor mij was het eigenlijk heel normaal wat ik deed", vertelt Gwenda Stevens, de huidige voorzitter van de Koninklijke Belgische Roeibond. "Maar ik kwam wel steeds in functies waarbij ik dacht: tiens, ik ben hier de eerste vrouw, dat is raar." Stevens is geen grote voorstander om vrouwen vanuit het niets naar een topfunctie te piloteren. "Ik heb het stap voor stap gedaan: eerst als coach, dan als secretaris-generaal bij de bond, daarna ondervoorzitter en nu voorzitter. Het is belangrijk dat ik onderaan de trap ben begonnen, zodat ik weet waarover ik praat." Een belangrijk doel van de Game Changers is om meer vrouwelijke rolmodellen te creëren in de sport. "Maar het hoeft niet per se een vrouw te zijn. Een man kan ook een rolmodel zijn. In mijn geval was dat mijn vader. Ik vind het jammer dat hij dit niet meer heeft kunnen meemaken."

Het is belangrijk dat ik onderaan ben begonnen. Ik weet waarover ik praat. Gwenda Stevens, voorzitter Belgische roeibond

"Als ambitieuze vrouw ben je snel een bitch"

Vrouwen in de sport moeten nog altijd opboksen tegen heel wat vooroordelen en clichés. "Een collega die ook ondervoorzitter wou worden, heeft ooit gezegd: "Die krijgt al haar functies omdat ze naar bed gaat met alle mannen." Hoe kun je zoiets denken?" "Je mag je dat niet aantrekken, maar dat gaat ook niet vanzelf. Als je als vrouw ambitieus bent, ben je ook nogal snel een bitch. Gewoon omdat je op je strepen staat. Anderzijds moet je ook bewijzen dat je je mannetje kunt staan. Het is soms dubbel." Vrouwen zouden een topfunctie ook moeilijker kunnen combineren met hun andere taken. "Ik kwam soms op een vergadering met de geur van gebakken aardappelen en vlees nog in mijn kleren. Ik had namelijk nog 3 kinderen waar ik voor moest zorgen. "Jij komt precies uit de keuken?", hoorde ik dan. "Ja, en dan?", was dan mijn antwoord."

"Gezonde combinatie van mannen en vrouwen is het beste"

Een van de manieren om meer vrouwen in de sport te krijgen, is om met quota te gaan werken. "Dat kun je positief of negatief zien. Quota zijn belangrijk om de boel in gang te steken, maar achteraf moet je de situatie wel normaliseren." "Neem vooral een vrouw omdat ze skills heeft, neem geen vrouw omdat het een vrouw is. Ik ben absoluut geen feministe, die zegt: alle vrouwen aan de macht!" "Je moet een gezonde combinatie van mannen en vrouwen hebben. Mannen denken aan andere zaken dan vrouwen en andersom. Als je die twee samen neemt, is dat perfect." Stevens is er ook voorstander van om vrouwen meer te coachen. "Ze moeten hun eigen netwerk opbouwen. Ik denk daarbij aan vormingsdagen, waarbij je simpele dingen leert als "hoe stel ik mezelf voor". In dat soort zaken kunnen we elkaar versterken." "De mannen zelf kunnen er trouwens ook voor zorgen dat er meer vrouwen in de sport komen. Zij kunnen ook zeggen: "Kom erbij!". Als peter kunnen ze bijvoorbeeld een vrouw begeleiden." "Eigenlijk had dit al veel vlugger in orde moeten zijn, maar je merkt dat bepaalde zaken moeilijk vooruitgeraken. Maar het mag ook niet té vlug gaan, anders blijft het niet duren. We hebben het nu al in de juiste richting geduwd."