EK voetbal in 2021 achter gesloten deuren? "Het behoort tot de mogelijkheden"

Het is lang niet zeker dat we volgende zomer in een coronavrije wereld zullen leven en dat heeft ook gevolgen op de voorbereiding van het EK voetbal. Het toernooi had normaal dit jaar al moeten plaatsvinden, maar werd door corona al verschoven naar 2021.

"We hebben verschillende scenario's in gedachten hoe we het kunnen organiseren, met en zonder fans, of met een gedeeltelijke bezetting van de stadions", zegt UEFA-voorzitter Ceferin.

Aan het format zal echter niet gesleuteld worden. Het is nog steeds de bedoeling dat EURO 2020 in 12 speelsteden doorgaat. Een bubbel, zoals vorige zomer in de Champions League en Europa League, ligt niet op tafel.

Ceferin: "Momenteel plannen we alles zoals het voorzien was. Aan een bubbel denken we niet. In theorie kunnen we het toernooi wel in minder landen organiseren, of zelfs in één land. Alles we willen, kunnen we dat. Het is een uitdaging, maar ik ben wel zeker dat het EK volgend jaar kan doorgaan."