Edward Planckaert bezoekt plaats waar iemand hem aanreed en achterliet: "Raar gevoel"

Linde Merckpoel kwam Edward Planckaert ophalen in zijn ziekenbed en reed met hem naar de plaats waar het gebeurde in Ieper. Steunend op krukken doet de onfortuinlijke Planckaert zijn verhaal.

"Het is raar om hier weer te staan. Het ging allemaal heel snel en het was toch even een bang moment omdat ik helemaal achtergelaten in die gracht lag. Dankzij de hulp van een vrouw heb ik zelf contact kunnen opnemen met het ziekenhuis. Ik heb geluk gehad."

"De persoon die vluchtmisdrijf pleegde heeft intussen contact met me opgenomen via mail, maar ik kan hem nog niet vergeven."