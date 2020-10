Dries Mertens en Napoli-ploegmaats mogen na 2 weken quarantaine verlaten

Zo'n 2 weken geleden ging Dries Mertens met de rest van zijn team bij Napoli verplicht in quarantaine in een hotel naast het trainingscentrum. Dat gebeurde na een risicowedstrijd tegen Genoa, eind september. Bij Genoa werden nadien meer dan 20 besmettingen vastgesteld.

Napoli kwam vervolgens niet opdagen voor de topper tegen Juventus in Turijn. De club gaf aan dat het van de lokale gezondheidsautoriteiten geen toestemming had gekregen om af te reizen. Bij de Napolitanen hadden spelers Piotr Zielinski en Eljif Elmas en een lid van de omkadering op dat moment al positieve tests afgelegd.

Nu, 2 weken later, mogen Mertens en co hun quarantaine verlaten. Morgen om 20u45 spelen de Rode Duivels opnieuw in de Nations League in IJsland. De kans lijkt echter eerder klein dat Mertens nog naar Reykjavik zal afreizen.